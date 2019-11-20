Kuruluş Osman'ın ilk bölüm izle! Kuruluş Osman 1. bölüm ATV canlı izle!

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan, muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak olan Kuruluş Osman ilk bölümüyle ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Kuruluş Osman'ın 1. bölümünü izlemek isteyen diziseverler, 'ATV canlı izle, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, Kuruluş Osman hangi kanalda, saat kaçta, Kuruluş Osman canlı izle' gibi konulara yanıt aradı. İşte ATV'nin ilk bölümü heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Osman'ı canlı izleme sayfası!

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan, muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak olan Kuruluş Osman ilk bölümüyle ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Kuruluş Osman'ın 1. bölümünü izlemek isteyen diziseverler, 'ATV canlı izle, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, Kuruluş Osman hangi kanalda, saat kaçta, Kuruluş Osman canlı izle' gibi konulara yanıt aradı. İşte ATV'nin ilk bölümü heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Osman'ı canlı izleme sayfası!

KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜM İZLE!

CANLI YAYIN

Kuruluş Osman 1.Bölüm:

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.