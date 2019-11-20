Manisa'da koca dehşeti! Av tüfeği ile...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, eşi Nevin N'yi (31) tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen A.N. (36) gözaltına alındı. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Nevin N'nin A.N. ile 6 ay önce ikinci evliliğini yaptığı, ilk eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.