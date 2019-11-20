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'da ! Av tüfeği ile...

Manisa'da koca dehşeti! Av tüfeği ile...

20.11.2019, 09:08

'nın Akhisar ilçesinde, eşi Nevin N'yi (31) tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen A.N. (36) gözaltına alındı. 'na kaldırılan Nevin N'nin A.N. ile 6 ay önce ikinci evliliğini yaptığı, ilk eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Reşatbey Mahallesi'nde yaşayan çift, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.N. evdeki ruhsatsız tüfekle eşini başından vurdu.

Silah sesini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet zanlısı A.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Nevin N'nin A.N. ile 6 ay önce ikinci evliliğini yaptığı, ilk eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

AA

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