  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 20 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

'den uyarısı Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 20 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

20.11.2019, 09:15

'de bugün hava nasıl? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı 'in iç kesimleri, ile 'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte Çarşamba raporu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 20 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN