Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 20 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 20 Kasım Çarşamba hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu KIRKLARELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu