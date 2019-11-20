Muğla'da 'Ölümsüz sevgi'nin fotoğrafı ilgi gördü! Görmek için sıraya girdiler

Muğla'da, evlendikleri güne dair anı bulunmadığı için gelinlik giyip 36 yıl önce kaybettiği eşinin siyah beyaz tek fotoğrafıyla objektif karşısına geçen Fatma Uysal, basında yer alan haberin ardından ilgi odağı oldu. Yaşlı kadının oğlu Fatih Uysal, "Türkiye'nin her tarafından aradılar diyebilirim. Gelip fotoğrafı görmek isteyenler, hatta gelip görenler bile oldu. Bu da hem annemi hem bizi çok mutlu etti. Haberlerden sonra telefonlarımız hiç susmadı. Herkese mümkün olduğunca cevap verdik" dedi

Muğla'da gelinlik giyip, genç yaşta kaybettiği eşine ait çeyiz sandığında sakladığı tek kareyle fotoğraf çektiren 75 yaşındaki Fatma Uysal, ilgi odağı haline geldi. Menteşe ilçesinde 36 yıl önce kaybettiği eşine ait siyah beyaz tek kareyle objektif karşısına geçerek, düğün fotoğrafı hayalini gerçekleştiren Uysal'ın haberi basında, "Ölümsüz sevginin fotoğrafı" başlığıyla geniş yer buldu.