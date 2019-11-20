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'da 'Ölümsüz sevgi'nin fotoğrafı ilgi gördü! Görmek için sıraya girdiler

Muğla'da 'Ölümsüz sevgi'nin fotoğrafı ilgi gördü! Görmek için sıraya girdiler

20.11.2019, 12:09

'da, evlendikleri güne dair anı bulunmadığı için gelinlik giyip 36 yıl önce kaybettiği eşinin siyah beyaz tek fotoğrafıyla objektif karşısına geçen , basında yer alan haberin ardından ilgi odağı oldu. Yaşlı kadının oğlu , "'nin her tarafından aradılar diyebilirim. Gelip fotoğrafı görmek isteyenler, hatta gelip görenler bile oldu. Bu da hem annemi hem bizi çok mutlu etti. Haberlerden sonra telefonlarımız hiç susmadı. Herkese mümkün olduğunca cevap verdik" dedi

'da gelinlik giyip, genç yaşta kaybettiği eşine ait çeyiz sandığında sakladığı tek kareyle çektiren 75 yaşındaki , ilgi odağı haline geldi.

Menteşe ilçesinde 36 yıl önce kaybettiği eşine ait siyah beyaz tek kareyle objektif karşısına geçerek, düğün fotoğrafı hayalini gerçekleştiren Uysal'ın haberi basında, "" başlığıyla geniş yer buldu.

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