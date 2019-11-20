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'da teknede sıkışan gaz patladı: 3 yaralı

Muğla'da teknede sıkışan gaz patladı: 3 yaralı

20.11.2019, 16:04

'nın ilçesinde, lüks teknede gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 3 kişi yaralandı. , teknenin iç kısmında hasara yol açtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lüks teknede gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir marinada demirli bulunan 25 metrelik "Del Mare" isimli tekneden gelen patlama sesini duyanlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri patlamanın, teknenin motor bakımı sırasında meydana gelen gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirledi.

Vücutlarında ufak çaplı yanıklar oluşan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama, teknenin iç kısmında hasara yol açtı.

AA

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