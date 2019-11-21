Bostanlı sahilinde caretta caretta alarmı

Bostanlı'da kıyıya vuran caretta caretta, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, "Bu gibi bir durumda 0232 324 44 19 numaralı telefondan bize ihbarda bulunabilirsiniz" dedi

Bostanlı'da kıyıya vuran caretta caretta, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, "Bu gibi bir durumda 0232 324 44 19 numaralı telefondan bize ihbarda bulunabilirsiniz" dedi