Bostanlı'da kıyıya vuran caretta caretta, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, "Bu gibi bir durumda 0232 324 44 19 numaralı telefondan bize ihbarda bulunabilirsiniz" dedi
Bostanlı'da kıyıya vuran caretta caretta, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, "Bu gibi bir durumda 0232 324 44 19 numaralı telefondan bize ihbarda bulunabilirsiniz" dedi
Bostanlı sahilinde caretta caretta alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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