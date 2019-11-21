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sahilinde alarmı

Bostanlı sahilinde caretta caretta alarmı
Giriş Tarihi: 21.11.2019

'da kıyıya vuran , sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. Müdürü , "Bu gibi bir durumda 0232 324 44 19 numaralı telefondan bize ihbarda bulunabilirsiniz" dedi

Bostanlı'da kıyıya vuran caretta caretta, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, "Bu gibi bir durumda 0232 324 44 19 numaralı telefondan bize ihbarda bulunabilirsiniz" dedi

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