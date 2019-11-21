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Bulgar askeri gemisi 'ndan geçti

Bulgar askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

21.11.2019, 15:38

ait askeri gemi, 'ndan geçiş yaptı. 'ne doğru seyrini sürdüren ve unsurlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Bulgaristan Donanmasına ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 42 borda numaralı "Drazki" isimli fırkateyn yaklaşık 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren ve sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

AA

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