Denizli'de korkutan yangın! Tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesi yandı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Denizli'den Ankara'ya giden Esat Işık (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı tırın dorsesinde, Alikurt yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Ankara'ya giden Esat Işık (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı tırın dorsesinde, Alikurt yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Işık, aracını yol kenarına çekip tır ile dorseyi ayırıp çekiciyi uzaklaştırdı.