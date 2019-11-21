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'de korkutan ! Tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesi yandı

Denizli'de korkutan yangın! Tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesi yandı

21.11.2019, 09:12

'nin Bozkurt ilçesinde tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Denizli'den 'ya giden (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı tırın dorsesinde, Alikurt yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 'den 'ya giden (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı tırın dorsesinde, Alikurt yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Sürücü Işık, aracını yol kenarına çekip tır ile dorseyi ayırıp çekiciyi uzaklaştırdı.

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