Ege’nin meşhurları tescil bekliyor

İzmir’de 13 adet AB tescilli ürün bulunuyor. Ege’nin Edremit yeşil çizik zeytini, Bayramiç beyazı, Milas zeytinyağı, Aydın kestanesi, Afyon sucuğu ve pastırması ise sırada bekliyor

Ege Bölgesi, zengin mutfak kültürü ve yöresel ürünleriyle büyük bir mirasa ev sahipliği yapıyor. Bu ürünler tescil sistemi ile korunarak gelecek nesillere aktarılabilir.



İZMİR'İN ZENGİNLİĞİ



Tescil sisteminin bölge gastronomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen 'coğrafi işaret tesciline' dikkat çekti. Genç, gıda ürünlerinin değerinin daha da artmasının önünü açan Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline Ege'den yalnızca Aydın incirinin sahip olduğunu söyledi. Ege Bölgesi'nin birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının bir yansıması olarak İzmir mutfağının çok sayıda yöresel ürüne sahip olduğuna dikkat çeken Genç, "Ülkemizde şimdiye kadar tescil edilen 350'den fazla gıda ürünü bulunuyor. Sadece 13 tanesi İzmir'den olan ürünler arasında Urla enginarı, İzmir boyozu- kumrusu, İzmir şambalisi, Ege sultani üzümü, Bozdağ kestane şekeri, Seferihisar mandalinası, Ödemiş patatesi var" dedi.



15 ÜRÜN SIRADA



Ülkemizde AB Coğrafi İşaret Tescili için başvurusu yapılmış ve tescil için bekleyen 15 adet ürünümüz bulunuyor. Bu ürünler; Giresun tombul fındığı, Edremit yeşil çizik zeytini, Bayramiç beyazı, Milas zeytinyağı, Antep fıstığı, Taşköprü sarımsağı, Aydın kestanesi, Antakya künefesi, Antep lahmacunu, Kayseri mantısı, Kayseri pastırması, Kayseri sucuğu, İnegöl köfte,

Afyon sucuğu ve Afyon pastırması.