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merkezli ! 35 milyon !

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 35 milyon lira para akışı!

21.11.2019, 13:34

merkezli 11 ilde bahis operasyonunda şüphelilerin, hiyerarşik yapı içinde üçüncül kişilerin hesaplarını kullanarak yasa dışı yollardan 35 milyon sağladıkları tespit edildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca, 126 fişek, 493 bin 830 lira, başka kişilere ait kartları ve SIM kartlar ile USB bellekler ele geçirildi

merkezli 11 ilde yollardan 35 milyon sağladığı belirtilen yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynatmak amacıyla örgüt kurdukları belirtilen kişilere yönelik başlatıldı.

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