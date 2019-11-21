İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 35 milyon lira para akışı!

İzmir merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonunda şüphelilerin, hiyerarşik yapı içinde üçüncül kişilerin hesaplarını kullanarak yasa dışı yollardan 35 milyon lira para akışı sağladıkları tespit edildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca, 126 fişek, 493 bin 830 lira, başka kişilere ait ATM kartları ve SIM kartlar ile USB bellekler ele geçirildi

İzmir merkezli 11 ilde yasa dışı yollardan 35 milyon lira para akışı sağladığı belirtilen yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 9'u tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynatmak amacıyla örgüt kurdukları belirtilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.