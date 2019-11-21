Kalp kardeşliği

İzmir'de kalp nakli olmayı bekleyen ve yaşamlarını yapay kalp cihazıyla sürdüren hastalar, kurdukları "Kalp Kardeşim" grubu sayesinde birbirlerine destek oluyor.

İzmir'de kalp nakli olmayı bekleyen ve yaşamlarını yapay kalp cihazıyla sürdüren hastalar, kurdukları "Kalp Kardeşim" grubu sayesinde birbirlerine destek oluyor.



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Grubun kurucusu Hamza Aras, "Nakil olmayı beklerken moral çok önemli. Kurduğumuz grup vasıtasıyla biz hastalar ve aileleri artık kardeş gibi olduk" dedi. Karabağlar'da yaşayan 67 yaşındaki Hamza Aras, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası bir süre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü. Aras, 2017 yılında kalp nakli listesine alındı. Hayatını o tarihten itibaren 3,5 kilogram ağırlığındaki yapay kalp cihazıyla sürdürmeye başlayan Aras, hastaneye gittiği kontroller sırasında kendisi gibi hastalarla arkadaş oldu. Aras, onlarla her an yazışıp moral vermek için "Kalp Kardeşim" adını verdiği bir WhatsApp grubu kurdu. Dostluklarını geliştiren grup üyeleri, hastane dışında da etkinlikler düzenlemeye başladı. Aras, okullara giderek organ naklinin önemini öğrencilere anlattıklarını da belirtti. Bir arkadaşları için uygun kalbin bulunduğu bilgisi geldiğinde saat kaç olursa olsun grupta paylaştığını anlatan Aras, "İşte bizim en mutlu olduğumuz anlar o zaman oluyor. Tüm arkadaşlarımız çok seviniyor" diye konuuştu.