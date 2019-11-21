Muğla'da feci kaza! 50 metre sürüklendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Öte yandan, kazada hurdaya dönen otomobil kanaldan vinç yardımıyla çıkarıldı.
21.11.2019, 09:21
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Öte yandan, kazada hurdaya dönen otomobil kanaldan vinç yardımıyla çıkarıldı.
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