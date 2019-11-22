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Dolandırıcıya kaptırdığı aracına radar cezası geldi

Dolandırıcıya kaptırdığı aracına radar cezası geldi
Giriş Tarihi: 22.11.2019

'de yaşayan ve , iddialara göre internet üzerinden satışa çıkardıkları araçları için aynı dolandırıcılık şebekesi tarafından mağdur edildi.

İzmir'de yaşayan Tamer Hasanoğulları ve Deniz Küslü, iddialara göre internet üzerinden satışa çıkardıkları araçları için aynı dolandırıcılık şebekesi tarafından mağdur edildi. Dolandırıcıların kefalet kredisi çekme bahanesiyle araçlarını kaptığını söyleyen mağdurlardan Tamer Hasanoğulları, aracının ipoteğini kaldırmak için bankadan para çektiğini, bir de üstüne aracını kaptırdığını ifade ederken, dolandırıcıların yolda yediği radar cezasını da kendisinin ödemek zorunda kaldığını söyledi. Öte yandan aynı dolandırıcıların mağduru olan vatandaşların 'Buldan Şebekesi Mağdurları' adında WhatsApp grubu kurdukları öğrenildi.

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