Hercai 22. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın

Son bölümü heyecanla beklenen sevilen dizi Hercai ATV'de başladı! Hercai'nin 22. yeni bölümünü kaçırmak istemeyen diziseverler, 'ATV canlı izle, Hercai canlı izle, Hercai tek parça izle, Hercai yeni bölüm ne zaman, saat kaçta' gibi merak edilenlere yanıt aradı. Hercai'nin merakla beklenen son bölümünde, Zehra gerçekleri öğreniyor! İşte Hercai 22. son bölüm ATV canlı izleme sayfası!

Son bölümü heyecanla beklenen sevilen dizi Hercai ATV'de başladı! Hercai'nin 22. yeni bölümünü kaçırmak istemeyen diziseverler, 'ATV canlı izle, Hercai canlı izle, Hercai tek parça izle, Hercai yeni bölüm ne zaman, saat kaçta' gibi merak edilenlere yanıt aradı. Hercai'nin merakla beklenen son bölümünde, Zehra gerçekleri öğreniyor! İşte Hercai 22. son bölüm ATV canlı izleme sayfası!

HERCAİ 22. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

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Hercai 22. Bölüm:

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür. Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer. Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.

"MİRAN, HAZAR İLE DİLŞAH'IN OĞLU!"

Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?