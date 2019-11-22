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'de 22 ilçede ! 'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de 22 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 22 Kasım Cuma elektrik kesintileri

22.11.2019, 09:26

'de 22 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün ( ) 'de yaşanacak olan bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte günü İzmir'de elektrik kesintileri…

'de 22 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün ( ) 'de yaşanacak olan bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte günü İzmir'de elektrik kesintileri…

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İzmir'de 22 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 22 Kasım Cuma elektrik kesintileri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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