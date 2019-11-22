  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 22 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

'den uyarısı Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 22 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

22.11.2019, 08:58

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, ile , , , Antalya ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, ve çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ve 'da yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte Cuma raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çevreleri ile 'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 22 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN