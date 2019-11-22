Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 22 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte 22 Kasım Cuma hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli olması bekleniyor. BURSA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı