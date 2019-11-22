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'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

22.11.2019, 13:54

'nın Milas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Özen'in cenazesi incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.A.Y'nin kullandığı 48 TY 103 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Dörttepe Mahallesi'nde devrildi.

Otomobilde bulunan Mehmet Özen, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı sürücü ile araçtaki O.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özen'in cenazesi incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

AA

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