Rus arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Sahil Güvenlik ekibinin botla refakat ettiği römorkör, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Rus Donanmasına ait arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giren arama kurtarma römorkörü "Shakhter", 10.20'de Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik ekibinin botla refakat ettiği römorkör, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
AA
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