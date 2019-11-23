En güzel mektuplar Zübeyde Anne için

Karşıyaka Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 97. yılı anısına mektup yarışması düzenliyor.

Karşıyaka Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 97. yılı anısına mektup yarışması düzenliyor. 3. ile 12. sınıf aralığındaki öğrencilerin katılabileceği 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' başlıklı geleneksel yarışmanın başvuruları 20 Aralık'a kadar devam edecek. Zübeyde Hanım'ın taşıdığı büyük anlam ve değeri, bugünün gözüyle satırlara dökecek olan öğrenciler, kendi el yazılarıyla kaleme aldıkları mektuplar ile yarışmaya katılabilecek. Mektuplar, elden ya da posta yoluyla Karşıyaka Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne iletilecek.