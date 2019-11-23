Madde bağımlılığına karşı spor yaptılar

İzmir'de Karabağlar Kaymakamlığı, "madde bağımlılığı" ile mücadele kapsamında çocuklara ve gençlere "sağlıklı yaşam" farkındalığını artıracak faaliyet önerileri sunmak amacıyla 'Sokak Okulu Etkinliği' düzenledi.

İzmir'de Karabağlar Kaymakamlığı, "madde bağımlılığı" ile mücadele kapsamında çocuklara ve gençlere "sağlıklı yaşam" farkındalığını artıracak faaliyet önerileri sunmak amacıyla 'Sokak Okulu Etkinliği' düzenledi. Geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlik kapsamında çocuk ve gençler, 29 Ekim Orta Okulu bahçesinde futbol, masa tenisi, badminton, voleybol gibi birçok spor faaliyetine katıldı.



ALTERNATİF ETKİNLİKLER



Faaliyetleri yakından takip eden Kaymakam Cemil Özgür Öneği, "Karabağlar Kaymakamlığı olarak "madde bağımlılığı" ile mücadele kapsamında çocuklarımıza ve gençlerimize "sağlıklı yaşam" farkındalığını artıracak faaliyet önerileri sunarak onları her türlü muhtemel zararlı alışkanlıktan koruyacak alternatif faaliyetler üreterek tüm kurumlarımızla birlikte gençlerimizin yanındayız. Sağlıklı yaşama yönelmeleri ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini amaçlıyoruz" dedi.

NİDA ALADAĞ