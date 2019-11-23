  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı 23 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

'den sağanak yağış uyarısı 23 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı 23 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

23.11.2019, 09:03

ve Ege'de yağışlar ne kadar devam edecek? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile , , , , ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve 'da yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte 23 Kasım Cumartesi ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile ve çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı 23 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN