Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı 23 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir ve Ege'de yağışlar ne kadar devam edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte 23 Kasım Cumartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BURSA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı