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'de korkutan !

Akdeniz'de korkutan deprem!

24.11.2019, 14:33

'de korkutan bir meydana geldi. 'tan yapılan açıklamaya göre 3.5 büyüklüğünde olan deprem 'nın Kumluca ilçesinin 32,97 kilometre açığında meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinin 32,97 kilometre açığındaki deprem saat 13.57'de, 16.23 kilometre derinlikte kaydedildi.

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