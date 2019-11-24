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Hem kendileri hem öğrencileri özel

Hem kendileri hem öğrencileri özel
Giriş Tarihi: 24.11.2019

'de, ve Mesleki 'nde 25 yıllık öğretmen , 30 yıllık öğretmen ve 20 yıllık öğretmen ; otizmli, ya da öğrencilerindeki ilerlemeyi gördükçe mesleklerine sevgilerinin daha da arttığını söyledi.

İzmir'de, Bornova Hasan Tahsin Özel ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde 25 yıllık öğretmen Cemile Bayar, 30 yıllık öğretmen Sultan Berna Kumbaracı ve 20 yıllık öğretmen Firdevs Öner; otizmli, down sendromlu ya da zihinsel engelli öğrencilerindeki ilerlemeyi gördükçe mesleklerine sevgilerinin daha da arttığını söyledi. Onların meslek hayatlarındaki manevi tatminin yerini tutacak hiçbir şey yok.

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