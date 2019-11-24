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’den ’e ‘yardım köprüsü’

İzmir’den Bitlis’e ‘yardım köprüsü’
Giriş Tarihi: 24.11.2019

'in Hizan ilçesine bağlı Akdik köyünde mesleğe adım atan sınıf öğretmeni (23), kalemi dahi olmayan öğrencileri için 'den yardım eli uzanmasını sağladı.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Akdik köyünde mesleğe adım atan sınıf öğretmeni Cemal Yaşin (23), kalemi dahi olmayan öğrencileri için İzmir'den yardım eli uzanmasını sağladı. Buca'daki bir grup gönüllünün topladığı kırtasiye ve giyim malzemelerini ihtiyaç sahibi çocuklar için okuluna getiren Yaşin, öğrencilerine hem öğretmenlik, hem de ağabeylik yapıyor. Duvarları boyasız, eğitim materyallerinin bulunmadığı sınıfta farklı yaşlardaki 15 öğrencisine önce okuma yazmayı öğreten Yaşin, onların ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal medyadan yardım köprüsü kurmayı da başardı.

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