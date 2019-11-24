Selçuk’tan, emekli öğretmenlere ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi'ndeki emekli öğretmenleri ziyaret etti. Emekli öğretmenler Selçuk'a meslek hayatları boyunca yaşadıkları anılarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi'ndeki emekli öğretmenleri ziyaret etti. Öğretmenlerle tek tek görüşen Selçuk, "Sizin bu ülkenin çocuklarına verdiğiniz eğitim, tarihe geçecek derecede önemli bizim açımızdan. Burada her türlü imkanı sizlere sağlamaya çalışıyoruz. Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Sağlıkla nice güzel günler diliyorum" dedi. Emekli öğretmenler Selçuk'a meslek hayatları boyunca yaşadıkları anılarını anlattı. 95 yaşındaki emekli öğretmen Zerrin Köksal da trende karşılaştığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le yaşadığı anısını paylaştı.