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'da 17 yakalandı

Afyonkarahisar'da 17 kaçak göçmen yakalandı

25.11.2019, 15:37

'da polisin uygulamasında, uyruklu 2'si çocuk 17 yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında şehrin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. Ekipler, resmi makamlarca verilmiş, belgeleri olmayan ve ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 2'si çocuk 17 kişiyi gözaltına aldı. 2 çocuk polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edilirken, 15 yabancı uyruklu kaçak ise Yabancılar Büro Amirliği'ne götürüldü.

DHA

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