  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aydınlı muhtar Muhtarı Ali Kara hayatını kaybetti

Aydınlı muhtar hayatını kaybetti

Aydınlı muhtar Muhtarı Ali Kara hayatını kaybetti

25.11.2019, 12:13

Yenipazar ilçesine bağlı Kara, bir süredir tedavi gördüğü Uygulama ve ’nde hayatını kaybetti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Donduran Mahalle Muhtarı Ali Kara, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Yenipazar ilçesine bağlı Donduran Mahallesi Muhtarı Ali Kara, bir süredir tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaya'nın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Kaya'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Donduran Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydınlı muhtar Muhtarı Ali Kara hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN