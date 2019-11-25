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Bakan Albayrak'tan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

Bakan Albayrak'tan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

25.11.2019, 11:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019,11:24

Hazine ve Maliye Bakanı 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadına şiddete hiçbir alan tanımayacak kadar güçlü bir farkındalığın tüm zihinlere yerleşmesini bir kez daha temenni ediyorum." dedi.

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