Balıkesir'de polisten silah operasyonu

Balıkesir'de polis il genelinde son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 8 adet silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 8 adet silah ele geçirildi. Uygulamalar neticesinde Balıkesir il merkezinde 1 adet kurusıkı silah, 17 adet fişek, Ayvalık ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 5 adet fişek, Bandırma ilçesinde 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve 43 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 7 adet fişek, Edremit ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 10 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.
İHA
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