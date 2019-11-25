Bezden bebekle gelen mutluluk

Seferihisar’da yaşayan Suzan Yılmaz Okar’ın kızı için yaptığı bebekler, çevresinde de çok rağbet görünce gelir kaynağı oldu. Okar, yurtdışından bile sipariş almaya başladı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Suzan Yılmaz Okar'ın (40), kızını sağlıksız oyuncaklardan korumak için pazardan aldığı bez bebek, gelir kaynağı oldu. Okar'ın, yüz ifadesini sert bulup yeniden tasarladığı bebek beğenilince kendisini bu işe adadı, bez bebek yapmaya başladı. Bebekleri yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da beğenilen Okar, şimdi Amerika'dan aldığı siparişler için ilçede çalışmayan kadınlardan bir ekip kurarak, üretime başlamayı planlıyor.

ARKADAŞ DESTEĞİ

Yaptığı bebekleri önce yakın çevresindekilerin aldığını söyleyen Okar, "Arkadaşlarım bana çok destek oldu, ufak ufak siparişler vermeye başladılar. Ben de onlara pamuklu kumaşlardan, doğal malzemelerden hayvan oyuncaklar yaptım. Sonra burada kadın üretici pazarı olduğunu duydum. Pazarda satmaya başladım. Yurt dışından sipariş almaya başladım" dedi.