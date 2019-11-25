Çanakkale'de Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi. Programın sonunda semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi.

Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Tasavvuf Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen gösteri öncesinde Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ ile söyleşi yapıldı.