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'de 'nde sema gösterisi

Çanakkale'de Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi

25.11.2019, 12:58

'nin ilçesindeki 'nde sema gösterisi düzenlendi. Programın sonunda semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi.

Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Tasavvuf Vakfı ve Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen gösteri öncesinde Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ ile söyleşi yapıldı.

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