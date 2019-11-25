Denizli’de Karadeniz hamsi şöleni

Denizli'deki Karadenizliler bu yıl da geleneği bozmadı. Denizli Karadenizliler Derneği'nin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, 9'uncu Hamsi Şöleni büyük ilgi gördü.

DENİZLİ'DEKİ Karadenizliler bu yıl da geleneği bozmadı. Denizli Karadenizliler Derneği'nin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, 9'uncu Hamsi Şöleni büyük ilgi gördü. Pamukkale İncilipınar Parkı'nda 5 ton hamsi, dev kazanlarda pişirildi, 20 bin ekmekle vatandaşlara ikram edildi. DEKAD Başkanı Birol Konak, Karadeniz kültürünü Denizli'de de yaşatmayı amaçladıklarını belirtti. Konak, "Dokuz yıldır Karadeniz'den getirilen hamsilerle şölenimizi gerçekleştiriyoruz. Denizli'de yaşıyoruz ama kültürümüzü hiçbir zaman unutmadık. Denizlili hemşerilerimizle de hamsi şölenini her yıl düzenliyoruz" dedi.

HASAN DURNA