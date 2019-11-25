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Dördüzlerin yaşam mücadelesi sürüyor

Dördüzlerin yaşam mücadelesi sürüyor
Giriş Tarihi: 25.11.2019

'DA 8 yıldır evli olan bir çocuk annesi (30) dördüz bebek dünyaya getirdi. 'de özel bir hastanede 2 ay önce sezaryenle dünyaya gelen ve kuvözde tutulan bebekleri için Korkut ailesi dua bekliyor.

AYDIN'DA 8 yıldır evli olan bir çocuk annesi Naile Korkut (30) dördüz bebek dünyaya getirdi. Denizli'de özel bir hastanede 2 ay önce sezaryenle dünyaya gelen ve kuvözde tutulan bebekleri için Korkut ailesi dua bekliyor. Nazilli ilçesi Yeni Mahalle yaşayan ve bir kuruluşta müdür olarak çalışan Koray Korkut'un eşi Naile Korkut, hamileliğinin 7'nci ayında Denizli'de özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı sezaryenle ağırlıkları ortalama 1 kilo olan 3'ü erkek 1'i kız 4 bebek dünyaya getirdi.

'DUA BEKLİYORUZ'
Dördüz bebek sevinci yaşayan aile birer dakika arayla doğan bebeklerine sırasıyla Elizan, Mert, Emir ve Tuğra isimlerini verdi. Premature doğdukları için dördüz bebekler, 2 aydır kuvözde bakılıyor. Dördüzlerin babası Koray Korkut, "Dördüzlerin sağlığına kavuşmaları için herkesten dualarını bekliyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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