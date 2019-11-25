Harmandalı’da çöpler elektriğe dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahası’nda elektrik üretmek için yapılan biyogaz tesisini hizmete açtı. Buradan bir yılda, 90 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı kadar elektrik sağlanacak

Çiğli'deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı, çöpten elektrik enerjisinin üretildiği bir tesis haline geldi. Atıklardan ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştüren 15 megavat kurulu güce sahip biyogaz tesisi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle hizmete alındı. CHP Genel Başkan yardımcıları, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar de açılışa katıldı.

HARMANDALI İLK ADIM

Kurulan 'Biyogaz Tesisi' ile yılda 80 milyon metreküp metan gazının bertaraf edileceğini, yılda 160 bin megavat saat elektrik enerjisi üretmeyi planladıklarını aktaran Soyer, "Bu miktar 90 bin hanenin aylık enerji ihtiyacına tekabül ediyor" dedi. İzmir'de atıktan enerji üretimi devrini başlattıklarını, çöpü, sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik bir değere dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Soyer, "Harmandalı bir başlangıç, ilk adım. Atık konusunda kalıcı çözümler üretiyoruz. İzmir'i doğayla, diğer canlılarla, havayla, suyla iklimle barışık bir hayat süren insanların yaşadığı, dünyanın örnek alacağı kentlerden biri yapmayı hedefliyoruz. Bu tesis iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım" diye konuştu. Başkan Soyer, Harmandalı'daki rehabilitasyon projesinin ikinci adımında sahada geri kazanılabilir atıkların değerlendirilip ekonomiye kazandırılacağı 'Fiziksel Ayırma Tesisi' ile çöpü ayrıştırarak toplama alışkanlığı kazandırmak için ekolojik eğitim merkezi de kuracaklarını söyledi.

SIRADA DİĞERLERİ VAR

Başkan Tunç Soyer, "Böylece çöp sorunlarımızın tüm ayaklarını birbirine bağlıyoruz ve atık konusunda kalıcı çözümler üretiyoruz. Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinde de atıktan enerji üretmek için şimdiden hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Sırada buraları var" dedi.