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Ödemiş'te feci ! 4 kişi yaralandı

İzmir Ödemiş'te feci kaza! 4 kişi yaralandı

25.11.2019, 09:11

'in Ödemiş ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Yeşilçayır ile otomobildeki (66), (72) ve (68) ekiplerince kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fahri Yeşilçayır (69) yönetimindeki 09 JL 773 plakalı kamyonet, Ödemiş Kiraz Karayolu Yolüstü Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yeşilçayır ile otomobildeki Nazire Yeşilçayır (66), Mehmet Birlik (72) ve Ayten Birlik (68) 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

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