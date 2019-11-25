  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de 38'i çocuk 81 kaçak göçmen yakalandı

'de 38'i çocuk 81 yakalandı

İzmir'de 38'i çocuk 81 kaçak göçmen yakalandı

25.11.2019, 10:35

'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde durdurulan lastik botlarda yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışan 81 yakalandı. Yakalanan 81 kaçak , kimlik tespitlerinin ardından 'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü gelen ihbarla, Çeşme açıklarında, lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan lastik botta, tamamı Afganistan uyruklu 11'i erkek, 11'i kadın ve 31'i çocuk 53 kaçak göçmen yakalandı.
Aynı gün gelen bir başka ihbarla da Seferihisar ilçesi Teke Burnu açıklarında lastik botla kaçak geçiş yapıldığı tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 13'ü Suriye, 8'i Kongo, 5'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Eritre ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 28 göçmen yakalandı. Yakalananların 11'inin erkek, 10'unun kadın, 7'sinin çocuk olduğu bildirildi.

Yakalanan 81 kaçak göçmen, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 38'i çocuk 81 kaçak göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN