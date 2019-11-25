İzmir'de 38'i çocuk 81 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde durdurulan lastik botlarda yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışan 81 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 81 kaçak göçmen, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü gelen ihbarla, Çeşme açıklarında, lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan lastik botta, tamamı Afganistan uyruklu 11'i erkek, 11'i kadın ve 31'i çocuk 53 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı gün gelen bir başka ihbarla da Seferihisar ilçesi Teke Burnu açıklarında lastik botla kaçak geçiş yapıldığı tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 13'ü Suriye, 8'i Kongo, 5'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Eritre ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 28 göçmen yakalandı. Yakalananların 11'inin erkek, 10'unun kadın, 7'sinin çocuk olduğu bildirildi.



Yakalanan 81 kaçak göçmen, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA