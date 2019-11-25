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Haberler > Yaşam > İzmir'deki bataklık ve sazlık bölge, Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı serası olacak

'deki bataklık ve sazlık bölge, 'nin en büyük jeotermal ısıtmalı serası olacak

İzmir'deki bataklık ve sazlık bölge, Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı serası olacak

25.11.2019, 09:44

'in Dikili ilçesi, örtü altı yaş ve sebze üretiminde 'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak. Tarım ve 'nın desteği ile 'ndeki bataklık ve sazlık alan, Sera (OSB) olarak belirlendi. Toplamda 3 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresinde, Türkiye'nin en büyük modern seraları yer alacak. Jeotermal kaynakların kullanılacağı seralarda yıllık 80 bin ton yaş sebze ve meyve üretiminin yapılması hedefleniyor.

'in turizm açısından önemli merkezlerinden Dikili ilçesi, tarımsal alanda da kritik bir öneme sahip olacak. Tarım ve 'nın desteği ile 'nde, yerleşim yerlerine uzak bir notadaki 3 bin dekarlık sazlık ve bataklık alan, Sera olarak belirlendi.

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