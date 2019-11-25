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‘Kızımın hayalleri vardı’

‘Kızımın hayalleri vardı’
Giriş Tarihi: 25.11.2019

Üniversite eğitimi almak için gittiği 'da eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından öldürülen 'in (19) 'daki evinde hüzün hakim. Menteşe ilçesinin 'ndeki evinde taziyeleri kabul eden acılı anne ilaçların ve yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, baba ise her gün Güleda'nın çok sevdiği köpeğini de yanına alarak kızının mezarını ziyaret ediyor.

Üniversite eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından öldürülen Güleda Cankel'in (19) Muğla'daki evinde hüzün hakim. Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden acılı anne Vefaret Cankel ilaçların ve yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, baba Mustafa Cankel ise her gün Güleda'nın çok sevdiği köpeğini de yanına alarak kızının mezarını ziyaret ediyor.

SESSİZ BİR KIZDI
Kızıyla Zafer P'nin arasında zaman zaman küsüp barışmalar olduğunu anlatan baba Cankel, "Kızım Isparta'ya 'yeni bir hayat' umuduyla gitmişti. Kızımın bütün hayalleri elinden alındı ve biz de bu duruma düşürüldük" dedi.

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