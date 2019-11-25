‘Kızımın hayalleri vardı’

Üniversite eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından öldürülen Güleda Cankel'in (19) Muğla'daki evinde hüzün hakim. Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden acılı anne Vefaret Cankel ilaçların ve yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, baba Mustafa Cankel ise her gün Güleda'nın çok sevdiği köpeğini de yanına alarak kızının mezarını ziyaret ediyor.

Üniversite eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından öldürülen Güleda Cankel'in (19) Muğla'daki evinde hüzün hakim. Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden acılı anne Vefaret Cankel ilaçların ve yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, baba Mustafa Cankel ise her gün Güleda'nın çok sevdiği köpeğini de yanına alarak kızının mezarını ziyaret ediyor.

SESSİZ BİR KIZDI

Kızıyla Zafer P'nin arasında zaman zaman küsüp barışmalar olduğunu anlatan baba Cankel, "Kızım Isparta'ya 'yeni bir hayat' umuduyla gitmişti. Kızımın bütün hayalleri elinden alındı ve biz de bu duruma düşürüldük" dedi.