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’ta yol çöktü 3 kişi çukura düştü

Konak’ta yol çöktü 3 kişi çukura düştü
Giriş Tarihi: 25.11.2019

'in ilçesinde altında su birikintisi oluşan yolda çökme meydana geldi. Mekanların bulunduğu noktada meydana gelen çökmede masalarda oturan 3 müşteri çökme sonucu çukura düştü.

İzmir'in Konak ilçesinde altında su birikintisi oluşan yolda çökme meydana geldi. Mekanların bulunduğu noktada meydana gelen çökmede masalarda oturan 3 müşteri çökme sonucu çukura düştü. Olay önceki akşam Alsancak mahallesi 1445 sokak ile İrfan Boyuer Sokağı birbirine bağlayan noktada yaşandı. Sokakta bulanan bir kafede oturan ikisi kadın 3 kişi yolun bir anda çökmesiyle çukura düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, çukurdan çıkarılan 3 kişi kontrol amacıyla hastanelere taşındı. Çukur olaydan sonra çakıl taşlarıyla kapatıldı.
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