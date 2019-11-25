Yeni Asır yazdı hasta eşek kurtarıldı

AYDIN'DA ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı yürüyemeyen ve adeta ölüme terk edilen eşek, Yeni Asır'ın haberi sonrası yetkililer harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, eşeği koruma altına alarak tedavisine başladı.

AYDIN'DA ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı yürüyemeyen ve adeta ölüme terk edilen eşek, Yeni Asır'ın haberi sonrası yetkililer harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, eşeği koruma altına alarak tedavisine başladı. Eşeğin koruma alınmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Ethem Acar, "Eşeği durumundan dolayı çok üzülüyorduk. Eşeğin yaşaması için elimizden gelen desteği gösterdik. Yetkililerin eşeği koruma altına alması için Yeni Asır aracılığıyla çağrıda bulunduk. Çağrımızı duyan ekipler, mahallemize geldi ve eşeği koruma altına alarak tedavi sürecini başlattı. Mahalle halkı olarak çok mutluyuz. Umarım eşek sağlığına kavuşur. Yeni Asır ve yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS