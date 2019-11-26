Ayşe’nin tabutunu erkeklere vermediler

Eskişehir'de 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (44), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eskişehir'de 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (44), gözyaşları içinde toprağa verildi. Tabutuna kadınların omuz verdiği Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme, "Hayvan dahi böyle doğranmaz. Gitti Tubam. Eceliyle ölmedi kızım. Nereye gittin, her şeyini bıraktıni" diyerek, gözyaşı döktü.