İzmir Buca'da korkunç cinayet! Eşini baltayla öldürdü

İzmir'de Buca ilçesinde dört çocuk annesi eşini baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı, polise teslim oldu. Olayı öğrenen ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi.

İddiaya göre, Gediz Mahallesi 44 Sokak'ta oturan Y.P, eşi Sevgi P'yi (48) baltayla öldürdü. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN