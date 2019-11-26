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'da ! öldürdü

İzmir Buca'da korkunç cinayet! Eşini baltayla öldürdü

26.11.2019, 12:50 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019,13:42

'de ilçesinde dört çocuk annesi öldürdüğü iddia edilen zanlı, polise teslim oldu. Olayı öğrenen ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi.

İddiaya göre, Gediz Mahallesi 44 Sokak'ta oturan Y.P, eşi Sevgi P'yi (48) öldürdü.

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