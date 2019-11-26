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'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Manisa'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

26.11.2019, 13:57

’da 34 gün önce kayıp ihbarı yapılan 'in öldürüldüğü tespit edildi, eşi ve eşiyle gönül ilişkisi olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Ahmetli ilçesinde 34 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Turgut Özyürek'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yürüttü.

Bu süreçte Özyürek'in eşi N.Ö, eşinin cinayet sonucu öldürüldüğünü itiraf etti.

N.Ö'nün polise verdiği ifadesinde gönül ilişkisi yaşadığı H.A'nın eşini İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğünü ve boş bir araziye gömdüğünü söylemesi sonrası N.Ö. ve H.A, gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile jandarma ekipleri, H.A'nın yer göstermesi sonucu Kemalpaşa ilçesine bağlı Sinancılar Mahallesi'nde ormanlık arazide gömülü halde kafatası ve kemiklerle giysi parçaları buldu.

Bulunan ceset parçalarının Özyürek'e ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AA

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