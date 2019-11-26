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'den sağanak yağış uyarısı 26 Kasın Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı 26 Kasın Salı! Bugün hava nasıl olacak?

26.11.2019, 08:59

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağışlar ne kadar devam edecek? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile , , Tunceli,, Adıyaman çevreleri ve 'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ve çevreleri ile Konya'nın batı kesimleri ve 'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor. İşte 26 Kasım Salı ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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