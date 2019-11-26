  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Yağmur altında hüzün dolu yürüyüş

Yağmur altında hüzün dolu yürüyüş

Yağmur altında hüzün dolu yürüyüş
Giriş Tarihi: 26.11.2019

'de, tarafından, nedeniyle yağmur altında yürüyüş gerçekleştirildi.

İzmir'de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yağmur altında yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na yürüyen kadınlar, 'Kadına uzanan eller kırılsın', 'Kadına şiddete hayır' sloganları attı. 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı arkasında yürüyen kadınlara, zaman zaman erkekler de sloganlarla destek verdi.

NİDA ALADAĞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yağmur altında hüzün dolu yürüyüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN