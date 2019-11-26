Yağmur altında hüzün dolu yürüyüş

İzmir'de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yağmur altında yürüyüş gerçekleştirildi.
İzmir'de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yağmur altında yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na yürüyen kadınlar, 'Kadına uzanan eller kırılsın', 'Kadına şiddete hayır' sloganları attı. 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı arkasında yürüyen kadınlara, zaman zaman erkekler de sloganlarla destek verdi.
NİDA ALADAĞ
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