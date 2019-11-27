Orhaniye köyünü sağanak vurdu

Muğla Marmaris'te etkili sağanak tekneleri batırdı, yollar çöktü, araçlar dereye uçtu, ev ve işyerlerini su bastı. Orhaniye Muhtarı Cem Dinç, belediyeyi uyardıklarını ama dikkate alınmadıklarını belirterek, "Haliniz nedir diye sormadılar bile. Bu nasıl belediyecilik" diye isyan etti.

Muğla Marmaris'te etkili sağanak tekneleri batırdı, yollar çöktü, araçlar dereye uçtu, ev ve işyerlerini su bastı. Orhaniye Muhtarı Cem Dinç, belediyeyi uyardıklarını ama dikkate alınmadıklarını belirterek, "Haliniz nedir diye sormadılar bile. Bu nasıl belediyecilik" diye isyan etti. Marmaris'ın Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Değirmenyanı köyleriyle Bozburun beldesini yağış ve fırtına vurdu. Değirmenyanı'nda evler ve bahçeler sular altında kaldı, bazı işyerlerini de sel bastı. Köyde mobilya dükkanı sahibi olan Bahri Durgun, mağazadaki mallarını kurtarmak isterken, ölüm tehlikesi geçirdi. Dursun'un kullandığı araç dereye uçtu. Hisarönü ve Orhaniye köylerinde de yollar çöktü, dereler taştı, sele kapılan araçlar sürüklendi. Elektiriklerin kesildiği köylerde tarım arazilerini sel bastı. Bozburun'da da ev ve işyerlerini su basarken, çekek yerinde bulunan tekneler devrildi, araçlar sürüklendi. İlçeye sabahın erken saatlerinden itibaren 4 saatte metrekareye 100 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.



'DİNLEYEN OLMADI'



Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın bulunduğu turistik Orhaniye köyü muhtarı Cem Dinç, yaşananlardan Muğla Büyükşehir ve Marmaris belediyelerini sorumlu tuttu. Son seçimlerden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne ve 6 yıldır tüm kamu kurumlarına sorunları anlattıklarını belirten Dinç, "Maalesef bir arpa boyu kadar yol alamadık. Her zaman olduğu gibi dereler taştı, deniz köpürdü. Uyarılarımızı yetkililere ilettik ama ne yazık ki dinleyen olmadı" diye konuştu.





TİRE'DE ÇUKURLAR KORKUTUYOR



İzmir'in Tire ilçesi Rafet Saygılı caddesindeki çukurlara giren otomobil sürücüleri araçlarının tamponlarını yoldan topladıklarını belirterek açılan çukurların kapatılmadığından yakındı. Tire'de, ana caddelerdeki yol bakım ve onarım çalışmaları çileye dönüştü. İstasyon Caddesi'ndeki yol asfaltlama çalışmalarının artık bitirilmesini isteyen vatandaşlar, Rafet Saygılı caddesindeki çukurların ise kapatılmadığından yakındı. Bazı araç sürücüleri uyarı levhası veya işaret olmadan aniden karşılarına çıkan çukurlara girdiklerini ve otomobillerinde hasarlar oluştuğunu ifade etti. Mahalleliler, "Altyapı veya yol çalışmaları nedeniyle yollarda oluşan çukurlar, otomobil ve motosiklet sürücülerine büyük zorluklar yaşatıyor. Sürücüler araçlarının parçalarını yoldan topluyor. Yetkililer, açılan çukurları büyük kazalar yaşanmadan kapatmalı. Bu işin şakası yok" dedi.





BUCA'NIN YOLLARI ÇÖPLÜKTEN FARKSIZ



İzmir'in Buca ilçesi 629/12 sokaktaki çöp ve moloz yığınları, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Moloz başta olmak üzere birçok atığın bırakıldığı sokağın temizlenmesi için vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti. Buca'daki sokağın adeta çöplüğe döndüğünü belirten vatandaşlar, "bırakılan moloz ve atıklar, görüntü kirliliği oluşturuyor. Görüntü kirliğinin yanı sıra bırakılan çöp ve atıklar, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Arsanın temizlenmesi için Buca Belediyesi'ni göreve çağırıyoruz. İşyerlerine yurt dışından gelen misafirlere karşı utandıklarını belirten vatandaşlar, "Burası çöp ve moloz dolu iş yerimize yurtdışından misafirler geliyor. Rezillik diz boyu. Bir an önce sokağımızdaki çöp ve molozlardan kurtulmak istiyoruz" dedi.