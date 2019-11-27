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Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? 2. bölüm !

Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle!

27.11.2019, 20:00 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019,20:04

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve yayınlanan 1. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen ‘’ın merakla beklenen 2. bölümü ATV'de başladı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünü kaçırmak istemeyen diziseverler 'Kuruluş Osman 2. bölüm ne zaman, Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta, yayın, Kuruluş Osman ' gibi merak edilenlere yanıt aradı. Dizinin son bölümünde, Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek mi? Sofia ve Kalanoz, Osman’ı yakalayabilecek mi? Yoksa Osman, Yorgopolos’un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek mi? İşte Kuruluş Osman tek parça ATV canlı izleme sayfası!

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve yayınlanan 1. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 2. bölümü ATV'de başladı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünü kaçırmak istemeyen diziseverler 'Kuruluş Osman 2. bölüm ne zaman, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, ATV canlı yayın, Kuruluş Osman canlı izle' gibi merak edilenlere yanıt aradı. Dizinin son bölümünde, Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek mi? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek mi? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek mi? İşte Kuruluş Osman tek parça ATV canlı izleme sayfası!

CANLI YAYIN

Kuruluş Osman 2.Bölüm Özeti:

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

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