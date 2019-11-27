Öykü’ye umut olmak istedi aynı kaderi yaşadı

İzmir Karşıyaka’da bir okulda öğretmen olan Mehmet Demen, iyileşmek için uzun süre uygun donör bekleyen Öykü Arin için bağışta bulunduktan kısa süre sonra lösemiye yakalandı. Demen’in de şimdi kök hücre nakli olması gerekiyor

İzmir'de görev yapan Aydınlı öğretmen 41 yaşındaki Mehmet Demen, Öykü Arin'e umut olmak için kök hücre bağışından bulunduktan sonra kendisi lösemiye yakalandı. Tedavisi nedeniyle 2 aydır öğrencilerinden uzak kalan Mehmet öğretmene uygun donörün bulunması için Aydın'da kampanya başlatıldı. İzmir Karşıyaka'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan 20 yıllık öğretmen Mehmet Demen, 2019-2020 eğitim yılının açılmasından 2 gün sonra 11 Eylül günü grip şüphesiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerinde Demen'in lösemi hastası olduğu belirlendi. Yaklaşık 2.5 aydan beri EÜH Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören ve kemoterapi nedeniyle saçları dökülen evli ve 2 çocuk babası Demen'in sağlığına kavuşması için uygun donörden ilik naklinin yapılması gerekiyor. Aile bireylerinden uygun donör bulunamaması üzerine Demen'in ailesi ilik bağışında bulunulması için yardım istedi. Mehmet öğretmen için Aydın'da yakınları ve öğrencileri tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.



ÖĞRENCİLERİNİ ÖZLEDİ



Öğrencilerinden ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşayan Mehmet Demen, İzmir'de lösemi hastası Öykü Arin'e kök hücre bağışında bulunduktan birkaç hafta sonra kendisinin de aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. Öykü gibi kendisinin de ilik nakli ile hayata tutunacağı umudunu taşıdığını belirten Demen, "Öykü Arin, kök hücre bağışı konusunda toplumda farkındalık yarattı. Ben de o dönemde Öykü için kök hücre bağışında bulunmuştum. Ancak aynı hastalığın pençesine düştüm. Hastalığım nedeniyle çok sevdiğim öğrencilerimden ayrı kaldım. İyileşerek yeniden okula öğrencilerime dönmek istiyorum. Bana umut olacak uygun bir donörün bulunmasını bekliyorum" dedi. Eşinin sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gerektiğini ifade eden Evren Demen de yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyleyerek herkesi donör olmaya davet etti