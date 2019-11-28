Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Paniğe neden olan ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bölgesel bir marketler zincirinin Servergazi Mahallesi'ndeki şubesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Denizli'de markette çıkan yangın hasara yol açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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