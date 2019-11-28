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'de markette çıkan hasara yol açtı

Denizli'de markette çıkan yangın hasara yol açtı

28.11.2019, 10:53

'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü. Paniğe neden olan ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bölgesel bir marketler zincirinin Servergazi Mahallesi'ndeki şubesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

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