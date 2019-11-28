Geçen sezon Süper Lig'de son hafta oynadığı MKE Ankaragücü maçında Deniz Kadah'ın penaltı golüyle kümede kalan Göztepe'de, kulübün koyu bir taraftarı olan Murat Cin, oğluna futbolcunun adını koydu. Göztepe, Deniz Kadah ve Deniz bebeği buluşturdu.
Geçen sezon Süper Lig'de son hafta oynadığı MKE Ankaragücü maçında Deniz Kadah'ın penaltı golüyle kümede kalan Göztepe'de, kulübün koyu bir taraftarı olan Murat Cin, oğluna futbolcunun adını koydu.
Doğuştan Göztepeli minik Deniz, Göztepeli futbolcu Deniz Kadah'la buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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