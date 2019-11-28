Doğuştan Göztepeli minik Deniz, Göztepeli futbolcu Deniz Kadah'la buluştu

Geçen sezon Süper Lig'de son hafta oynadığı MKE Ankaragücü maçında Deniz Kadah'ın penaltı golüyle kümede kalan Göztepe'de, kulübün koyu bir taraftarı olan Murat Cin, oğluna futbolcunun adını koydu. Göztepe, Deniz Kadah ve Deniz bebeği buluşturdu.

Geçen sezon Süper Lig'de son hafta oynadığı MKE Ankaragücü maçında Deniz Kadah'ın penaltı golüyle kümede kalan Göztepe'de, kulübün koyu bir taraftarı olan Murat Cin, oğluna futbolcunun adını koydu.