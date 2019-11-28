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Doğuştan Göztepeli minik Deniz, Göztepeli futbolcu 'la buluştu

Doğuştan Göztepeli minik Deniz, Göztepeli futbolcu Deniz Kadah'la buluştu

28.11.2019, 11:38

Geçen sezon 'de son hafta oynadığı maçında 'ın penaltı golüyle kümede kalan 'de, kulübün koyu bir taraftarı olan , oğluna futbolcunun adını koydu. , ve buluşturdu.

Geçen sezon 'de son hafta oynadığı maçında 'ın penaltı golüyle kümede kalan 'de, kulübün koyu bir taraftarı olan , oğluna futbolcunun adını koydu.

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